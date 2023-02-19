马云据报赴澳洲探访40多年前相遇澳家庭

中国网民称，阿里巴巴创办人马云前往澳大利亚，探访40多年前在中国相遇的澳洲家庭，网上也流传马云和澳洲父子的昔日合照，以及据称是马云这个月与澳洲家庭的合照。

中国《都市快报》旗下的“好奇橙柿”微信公众号星期六（2月18日）报道，马云以前为了练习英语，经常一有空就跑去西湖边，主动给到西湖游玩的外国游客当导游。

1980年夏天，当时是15岁中学生的马云遇到来自澳洲的莫利一家。据报道，这对父子对这个骑自行车到处找外国游客主动交流的少年留下了很深刻的印象，于是在这之后，老莫利经常带着儿子小莫利找马云谈天，年纪相仿的马云和小莫利很快就熟络，一个教打乒乓球，一个帮助学习英语。马云也和小莫利在西湖合影。

马云和莫利一家分别后，他们成了笔友，经常通信。老莫利给马云回信时，会经常纠正马云的语法错误。

马云在21岁因英语成绩突出，被杭州师范学院外语专业录取成为大学生，莫利一家得知后，写信邀请马云前往澳洲看看。马云争取到签证后，在1985年7月前往澳洲，在莫利家住了29天，学会澳洲口音。

莫利一家得知马云家境清贫、生活拮据，家里没有能力承担他上大学的生活开销，决定资助他读大学。

报道称，马云大学毕业后与大学校友张英结婚时，第一套房是莫利一家资助的。

老莫利2004年去世时，马云悲痛不已，在唁电中称呼老莫利为澳大利亚父亲和导师。马云在2017年向澳洲纽卡斯尔大学捐赠2000万美元（约2674万新元），这笔钱被用来设立名为Ma-Morley（马－莫利）的奖学金。

报道称，马云和莫利一家多年来经常互相来往走动。莫利一家前往杭州时，马云会在家给他们做杭州美食。马云的办公室和家里也摆放和莫利一家的合影。

香港媒体上个月底引述消息人士报道，马云春节期间在香港，与泰国首富正大集团董事长谢国民，以及谢国民的三子、正大行政总裁谢镕仁会面。