网课时代结束 中国留学生加速回归线下学习

自中国教育部1月底调整跨境远程文凭认证规则后，中国留学生的“网课留学”时代结束，随着各国高校陆续开学，中国留学生也在加速回归线下学习生活。

据中新社星期天（2月19日）报道，目前以美国、加拿大等为代表的热门留学国家新学期已开启，而澳大利亚、英国等国的新学期也集中在2月至3月开学。为了按时回归校园，中国留学生办理出国手续的时间非常紧张，签证、租房等都成为“挤兑”在一起的现实问题。

截至2月下旬，仍有有中国留学生正在等境外高校的就读证明，这是办理签证必不可少的文件。有校方回复邮件称，目前申请者过多，造成了积压。

据南方周末报道，澳大利亚多所大学已向留学生表明，愿意提供所需的证明材料。以新南威尔士大学为例，学校称正在出台相关文件为受规定调整影响的中国学生提供支持，具体方案会在未来几周内公布。

在2020年冠病疫情迫使全球许多高校增设线上课程时，中国教育部调整规定，明确线上课程不会影响留学人员的学位学历认证。之后，虽然许多国家陆续开放回归线下教学，但中国一直保持严格的疫情防控政策，故这项规定也得到了保留。

中国今年1月8日开始对冠病施行“乙类乙管”政策后，中国留学网1月28日发布公告，对2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍采用远程方式学习所获得的国（境）外文凭证书，将不再提供认证服务。这项规定包括新入学和继续学习的情况。

官方也在随后发布了相关问题解答公告，明确在办理出国返校手续期间，学生仍可继续上网课。解答也提到，如有特殊原因无法返校学习，如签证未及时下签、航班取消、宿舍无法预定，或学校政策不允许调整已选定的学习模式、转为线下学习等，均需保留相关证明材料，以便认证中心以个案形式评估。此外，受到俄乌战争影响无法返校学习的留学生，不受此次规定调整影响。

