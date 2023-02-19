网传明年上海戏剧学院表演系须达一本线 校方：实为本科线

针对网传消息称上海戏剧学院明年（2024年）入学的表演系考生高考须达到一本线的说法，学校有关人员称为误读，明年仍将遵顼教育部相关要求，以考生所在地普通本科录取控制分数线为标准招生。

综合上观新闻和澎湃新闻报道，星期天（2月19日）“上戏明年表演系考生高考须达一本线”词条一度登上新浪微博热搜榜榜首后，学校方面说，这条消息系误读。

学校有关人员称，明年上海戏剧学院招生继续遵循教育部相关要求，表演等校考专业招生分数线不低于普通本科录取控制分数线，即“本科线”，而非“一本线”。

跟据公开数据，以上海为例，2022年上海高考满分为660分，一本线为503分，本科线为400分，艺术类本科文化控制分数线为300分。

而上海戏剧学院1月9日发布的2023年艺术类本科招生简章显示，2023年表演方向的专业，高考文化课要求为考生所在地区普通类本科第一批次分数线（即一本线）的70%。上戏招生网信息显示，2022年上戏艺考表演方向专业的高考文化课要求则为不低于考生所在地一本线的的65%，显示对考生文化课成绩要求确有提升。

另据媒体报道，正在进行的2023年上海戏剧学院艺考中，共有3万7000多人报考，其中8000多人报考最热门的表演系戏剧影视专业。经过初试、复试，最终进入三试的只有211人，而最终仅将录取37人。

