中证协新规：账户一年未用将休眠

为适应全面实行股票发行注册制改革的需要，中国证券业协会一口气新发布了四项规则，并制定了一份相关规定的适用意见。其中要求，账户一年未用将休眠。

据澎湃新闻报道，中证协周五（2月17日）制定《首次公开发行证券网下投资者管理规则》、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行并上市网下投资者管理特别规定》等三项自律规则。

同时，中证协为进一步加强行业自律管理，统一注册制下各板块发行承销规则，还制定了《首次公开发行证券承销业务规则》（下称“《承销规则》”）。上述四项规则均自发布之日起施行。

在完善网下投资者注册条件方面，中证协明确的参与主体类型，基本沿用当前各板块网下投资者主体范围安排。另外，私募基金注册需管理的备案产品总规模最近两个季度应均为10亿元（人民币，下同，约2亿新元）以上，个人投资者注册交易经验需达到五年和五年含以上，社保基金等规定账户外，其他配售对象最近一个月末总市值应不低于6000万元。

中证协还明确，一个自然年度内未参与网下询价的，账户作为休眠账户管理；科创和创业等主题封闭运作基金，基准日前二十个交易日总市值的日均值应为1000万元以上；申报精选名单要求最近连续两个季度二级市场股票持仓规模应达到300亿元以上等。