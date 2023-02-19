北交所混合做市即将上线

中国北交所股票做市交易业务将于2月20日正式启动，首批13家做市商将为36只北交所股票提供做市交易，涉及国金证券等券商，以及贝特瑞等标的股。

据第一财经报道，对于36只做市标的股票的入选原因，参与首批做市的券商介绍，流动性水平较好、市场认可度较高的优质龙头个股。目前，多家券商正在探索北交所做市策略，未来或将进一步拓展该业务。

北交所信息显示，截至目前，共有15家做市商经证监会核准取得上市证券做市交易业务资格，其中13家将参与北交所股票做市交易，另2家目前正在推进各项准备工作，拟于后期开展北交所做市业务。

做市标的股方面，首批36只做市标的股票涉及贝特瑞、吉林碳谷、颖泰生物等，总市值1122.32亿元（人民币，下同，218亿新元），平均市盈率16.98倍。其中，22只股票为北证50成份股，权重占比达58.77%。

做市商方面，据公开数据，首批做市商业务量较多的有：国金证券22家、中信证券6家、安信证券5家、东吴证券4家、国泰君安3家、银河证券3家。

部分做市商也是标的股公司的保荐券商，例如中信建投为润农节水)、中航泰达做市，安信证券为恒进感应做市，国泰君安为华光源海做市；部分券商此前已为公司提供新三板做市业务，例如国金证券为龙竹科技、春光药装、三祥科技做市。

有参与首批做市交易的券商提出遴选标的股三大逻辑：一是瞄准流动性水平较好、市场认可度较高的优质龙头个股；二是发挥保荐业务和做市业务协同效应，为保荐股票做市；三是为此前新三板做市股票继续做市。