新能源汽车威马温州基地大门紧闭 生产完全停摆

新能源汽车公司威马的温州基地大门紧闭，生产已经全线停摆。

据界面新闻和证券时报报道，温州瓯江口的威马汽车温州基地几乎空无一人，车间前台考勤表显示，2022年11月以来，车间已经处于半停工状态，特别是12月前半月，只有五天有员工打卡，每次一人，停留时间约半小时左右。

多位威马汽车营销系统人士透露，公司高层正在讨论两个方案，一是部分员工停薪留职，二是所有部门预算缩减25%。此外，另有多名威马汽车的研发系统人员指出，虽然没有收到停薪留职的信息，但公司已经通知无需上班考勤。

威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖星期五（2月17日）在微博发文，过去一年因为疫情和市场环境的客观影响，威马确实遇到一些困难。“我们正在通过一系列降本增效的措施进行调整，全力保障复工复产，保障终端用户的体验。”

2022年底，威马单月产量不到三位数。年底威马汽车的一封内部沟通信流出。沈晖在信中说，为了应对资金压力，公司管理层带头主动降薪一半，同时对公司整体运营费用进行精简，将通过一系列财务措施降低运营成本。

公开信显示，从2022年10月开始，威马M4及以上级别管理者主动降薪，发放50%的基本工资；其他员工发放70%的基本工资，调整公司发薪日，从次月8日发放上月工资调整为次月25日发放上月工资。同时，本年度不再发放额外奖金(第13薪)、留任奖金(第14薪)及年终奖，暂停发放购车补贴。

2023年注定是中国新能源洗牌元年，随着国家补贴退出，新能源车进入到比拼产品与服务的短兵相接阶段，头部品牌的虹吸效应更加明显，留给腰尾部车企的机会正在减少。