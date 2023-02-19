中原银行拟聘任泽平为首席经济学家

中原银行拟聘独立经济学家、中国民营经济研究会副会长任泽平为首席经济学家。

据河南媒体大河财立方报道，中原银行周六（18日）在中原金融论坛上宣布，拟聘任泽平为首席经济学家，拟聘中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏、中泰证券首席经济学家李迅雷为中原银行特聘专家。中原银行党委书记、董事长徐诺金向三位专家颁发聘书。

公开资料显示，任泽平是清华大学经济管理学院博士后、中国人民大学经济学博士，曾任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任，2014年前往国泰君安任职，2016年又前往方正证券工作，2017年出任恒大集团首席经济学家（副总裁级）兼恒大经济研究院院长，2021年又出任了东吴证券首席经济学家。

去年2月，中国证券业协会下发《关于加强行业机构首席经济学家自律管理的通知》，明确规定基金公司、证券公司等金融机构应审慎聘任首席经济学家，且首席经济学家应为公司正式员工，自觉接受协会的自律管理，对外发布研究观点须符合《发布证券研究报告执业规范》的规定等。

自中证协新规执行后，任泽平已不再担任东吴证券特邀首席经济学家。

中原银行成立于2014年12月23日，是分支机构网点覆盖河南全省的省级法人银行。2017年7月19日，在香港联交所主板挂牌上市。2022年5月25日，经中国银保监会批准，正式吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。目前，总资产突破1.2万亿，在国内城市商业银行排名第8位；下辖18家分行，700余家营业网点及17家附属机构。