陆委会吁中国大陆务实理性改善两岸关系

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅强调，要维护台海和平，就要坚定奉行一个中国原则。大陆委员会对此呼吁中国大陆务实理性改善两岸关系。

中国外交部官网公布，王毅星期六（2月18日）在慕尼黑安全会议上发表讲话时说，在台湾问题上违背一个中国原则，制造“一中一台”“两个中国”，无论做出什么包装，都是对中国领土完整的严重侵犯，“也是对台海和平稳定的现实威胁”。

王毅之后就台湾问题回答提问时强调，台湾自古就是中国的一部分，从来不是一个国家，也绝不可能成为一个国家。“想要改变这一现状的不是我们，而是‘台独’分裂势力。‘台独’行径与台海和平稳定水火不容。要维护台海和平就必须坚决反对‘台独’，必须坚定奉行一个中国原则”。

王毅说，在乌克兰问题上，各方强调要维护主权和领土完整。在台湾问题上也同样要坚持这一原则，坚决维护中国的主权和领土完整，在重大问题上不能搞双重标准。

陆委会对王毅的言论表达严正抗议，强调台海的现状是两岸互不隶属，不是一个中国原则，并指中国大陆通过这个原则矮化台湾。

陆委会在新闻稿中说：“台湾从不是中华人民共和国的一部分，未来更不会是。”

陆委会也指北京缺乏道德勇气谴责俄国侵略，并呼吁中国大陆调整对台胁迫思维，负责任地维护区域安全、务实理性改善两岸关系。