董明珠和张兰同框 格力布局预制菜赛道？

俏江南集团董事长和格力电器董事长董明珠会面，两大商界女强人双双登上了微博热搜榜单。

据《证券时报》报道，网传视频显示，张兰妆容、穿着精致，在董明珠员工的陪伴下，揣着手走进了格力公司总部。一行人进入一间宽敞的会议室后，张兰露出微笑，对着会议桌前坐着的各位高管们鞠了一躬。随后，董明珠也起身来到张兰身旁，虽然董明珠打扮得十分低调，脸上也没有化妆，但气场依然非常强大。

董明珠与张兰一见面便互相握手问好，两人还展开了“商业互吹”模式。董明珠对着张兰说道“你现在这个听说很火”，张兰则连忙谦虚地表示：“没有没有，一直向您学习”。

张兰今年64岁，而董明珠68岁，两位都是女企业家中的佼佼者，在各自领域都做出了亮眼的成绩。

有分析称，张兰此次前往格力有可能是与董明珠谈直播合作事宜。

董明珠对直播行业一直有很浓的兴趣，是少数几个坚持亲自参与直播的企业领导者之一。她曾直言：“有人认为‘带货直播’是一件小事，企业的领导者不应该亲自参与，但我觉得事关企业的每一件事都是大事，通过直播能够感知到消费者对于格力的情绪，直接与消费者进行沟通。”

董明珠此前还“力捧”孟羽童抖音带货。2021年11月，格力电器董事长董明珠和秘书孟羽童一同现身中国制造业领袖峰会。面对镜头，二人手牵手，表现甚是亲密。

而张兰因“大S汪小菲离婚”事件，成功吸引到了流量，还意外带火了麻六记酸辣粉。

2022年11月25日，网友围观汪小菲和大S的同时疯狂购物，“麻六记酸辣粉2天卖了超500万元”的话题冲上微博热搜。

据统计，2022年11月5日至11月21日，张兰共计直播40场，平均每天直播近三场。11月21日，也就是汪小菲与大S“互撕”最猛的当天，张兰更是开启了五场直播。值得一提的是，张兰直播间最主要的产品是来自“麻六记”的预制菜。

近两年，预制菜频频成为热词，不仅多次在资本市场上掀起热潮，多地政府也纷纷出台文件大力扶持，俨然成为当下餐饮行业中的黄金赛道。

2月13日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2023年中央一号文件发布，并首次将预制菜写入其中。文件特别指出，要提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。

2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。近段时间，格力电器在预制菜赛道动作频频。

董明珠在2022年9月7日一场探讨珠海市预制菜产业发展的座谈会上说，结合企业自身优势，格力电器将成立预制菜装备制造公司，预制菜装备制造公司将注重研发、生产和运销服务，为预制菜产业发展提供技术支撑。

2023年1月16日，格力电器微信公众号发文表示，广东省预制菜装备产业发展联合会（简称“联合会”）第一次会员大会日前在珠海格力电器股份有限公司召开。珠海格力电器股份有限公司当选理事长单位，格力电器董事长兼总裁董明珠当选理事长。