王毅：美方在飞艇事件上滥用武力

对于美国击落中国气球一事，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅周六（2月18日）出席慕尼黑安全会议期间应美方请求，同美国国务卿布林肯进行非正式接触。中国外交部发言人介绍中美接触情况时说，王毅表明，美国的所作所为是典型的滥用武力。

据中国外交部官网消息，王毅周六向布林肯表明了飞艇事件上的立场，指出美方所作所为是典型的滥用武力，明显违反国际惯例和民用航空公约，中方强烈不满，严正抗议。

王毅说，美国才是全球最大监控侦察国家，高空气球多次非法飞越中国上空，没有资格对中国污蔑抹黑。美方要做的是拿出诚意，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。如果美方执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。

他还说，在乌克兰问题上，中国坚持原则、劝和促谈，一直发挥着建设性作用。中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，是两个独立国家主权范围之内的事情。中国从不接受美国对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压。美国作为一个大国，理应推动危机政治解决，而不是拱火浇油，趁机牟利。

王毅还指出，要维护台海稳定，就必须坚定反对“台独”，真正坚持一中原则。美方在台湾问题上要尊重历史事实，信守政治承诺，将不支持“台独”的表态落到实处。