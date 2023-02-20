中国重申从未干预加拿大选举

针对有加拿大媒体引述调查文件报道中国干预了2021年加拿大联邦选举，中国驻温哥华总领馆发布声明反驳这一指控，称其是对中国的恶意污蔑抹黑。

加拿大媒体《环球邮报》（The Globe and Mail）上星期五（2月17日）援引来自加拿大情报部门的机密文件称，北京干预了2021年的联邦选举。该报道说，中国政府通过外交官和代理人进行虚假信息宣传，为被认为对北京更有利的自由党的某些候选人提供了支持。

中国驻温哥华总领馆星期五下午在官网发布声明说，针对当天有加拿大个别媒体老调重弹所谓“中方干预加联邦大选”，对中国进行恶意污蔑抹黑，总领馆表示强烈不满和坚决反对。

总领馆发言人在声明中强调，中国已多次表明一贯奉行不干涉他国内政原则，从未以任何方式干预加拿大任何选举或内政。加拿大有关媒体散布涉总领馆及有关领事官员的虚假信息、攻击中国内外政策，“别有用心，意图险恶，损害两国人民友好和利益”，也对总领馆正常履行领事职务造成严重干扰。

发言人说，总领馆敦促有关媒体恪守职业操守，立即停止抹黑攻击中国和总领馆及领事官员，“多做有利于两国政府和人民友好交往的实事。”

据法新社报道，加拿大总理特鲁多星期五被问及此事时重申，他带领的政府赢得上一次选举是合法的。

特鲁多还说，他“早就知道”北京试图对选举进行干预，但认为加拿大人可以对其选举的廉政性有“完全的信心”。

去年11月，特鲁多曾告诉媒体，他在峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间与习近平主席讨论了中国干涉加拿大事务的问题。加拿大一个议会委员会正在调查关于北京干预2019年选举活动，以支持11名以自由党为主的候选人的指控。