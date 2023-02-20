被指宣扬功利性内容引学生不满 安徽教师被停职

中国一名大学教师在安徽学校讲演时，被指宣扬功利性内容，引起学生不满，上台从教师手中拿走麦克风，并反驳教授的言论。这名教师已被停职。

网传视频和贴文内容显示，这起事件发生在星期六（2月18日），合肥师范学院教师、教育学院男副教授陈宏友在安徽合肥庐江中学讲演时说：“学生们读书就是为了钱，不要谈什么理想抱负，金钱就是力量，有钱就有一切。”

陈宏友也提出“读书就是为了和外国的优良基因相融合，和外国人生了孩子后能够产生更加强大有力的基因。”

一名高中生这时走向陈宏友，从他手中拿走麦克风，并告诉出席者，这名教师眼睛里面只有钱，学习就是为了钱，崇洋媚外。这名男学生也说，努力学习是为了中华民族伟大复兴，在场者随后拍掌叫好。

陈宏友告诉澎湃新闻，他已经停课在家反省，并承认自己在讲话中有对性别、国籍与族群采用了调侃的说法。

他解释，投影电脑当时没有调试好，所以他即兴发挥与台下的学生进行交流，以活跃现场气氛。

陈宏友说：“我当时说到，同学们要通过自己的努力改变命运，走向全国、走向世界。”他称，这一表达引起这名学生的不满。

陈宏友说，这名学生表达完自己的观点后，为避免产生不好的影响，校方让班主任通知学生可以离场回教室，“但大概还有五分之一的学生坚持听到了最后，后面的讲座还是比较顺利持续了一个多小时。”

陈宏友赞扬这名学生敢于说出自己的观点，“是需要值得肯定的，但可能他没有完整理解我的意思，产生了误解。”他也说：“让学生们误解了，感到了不舒服，都是我的不对。作为一名工作30多年的教育工作者，我感到很内疚。”

庐江县政府新闻办星期天（19日）通过合肥市政府新闻办公室微信公众号通报，这名教师在作感恩和励志演讲时，因内容不当，引发师生不满，被当场制止。

庐江县政府新闻办说，合肥市立即责成庐江县成立调查组，对学校把关不严，予以调查问责。安徽省教育主管部门已责成教师所在高校党委成立调查组，对教师进行调查。