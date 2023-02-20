杭州一小学班级10人抗原阳性停课四天

中国浙江杭州一所小学出现同班10人冠病抗原检测阳性，学校宣布班级停课四天。消息传播后，引发关于第二轮感染到来的担忧。

据杭州市西湖区教育局“西湖教育”官方微博星期一（2月20日）发布的通报，星期天（19日）互联网上传出该区一小学班级因学生集体感染冠病而停课四天的消息，经调查后情况属实。

通报称，学校星期天陆续接到二年级三班学生的请假说明，截至当日晚6时共有10名学生出现发热症状且抗原检测阳性。学校根据“乙类乙管”处置预案，向疾控部门报告并发布了班级停课四天的通知。

通报称，有关部门接报后立刻展开调查，通过流调了解，抗原检测阳性的学生无冠病既往感染史，为首次感染，目前症状平稳，精神状态良好。

通报还说，该校学生感染情况总体可控，不必感到惊慌。下一步，教育局和学校会在疾控部门指导下，进一步做好流行性传染病的校园预防和处置工作。

据《杭州日报》报道，除了上述小学外，杭州拱墅区某中学也出现了五名学生感染冠病，且均为首次感染，上城区某小学也出现了12名学生流感集性传播的情况，三所学校都已根据相应预案对教学课程进行了调整。

报道引述杭州市疫情防空指挥部相关负责人称，杭州个别学校班级出现数名学生感染冠病且均为首次感染，属于正常现象，并不代表新一波流行的开始。

消息在互联网传播后，一度登上新浪微博热搜榜高位。有网民评论认为是大惊小怪，称“阳了有什么问题，谁还没阳过”。更多网民评论则认为，放开疫情管控后学校全部返校上课，必然会出现集体感染情况，提醒大家疫情还没有消失，不要掉以轻心。

