港媒：李家超23日将访问广州和深圳

香港与大陆全面通关后，两地政商界交流频繁。港媒引述消息称，香港特首李家超将在星期四（2月23日）访问广东省。

据《星岛日报》星期一（2月20日）报道，李家超将在星期四当日往返，访问广州及深圳市，预计将与当地领导会面。消息也称，他或与同样在星期四访问广州的中联办传媒参访团会面，与香港传媒高层在广州碰头。

陆港全面通关后，李家超近期多次表明会尽快访问广东省及粤港澳大湾区城市，共商推进粤港合作和大湾区建设的工作。广州市市长郭永航也在2月13日至14日访问香港，与李家超会面。

据统计，李家超去年7月担任香港特首以来，先后访问过泰国和中东，但除去年12月赴京述职外，至今仍未正式访问大陆。不过，今年他在将依照惯例，在3月初赴北京参加中国全国人大及政协会议（两会）的开幕礼和闭幕礼，并在3月底出席海南博鳌亚洲论坛，开启密集“内访”。

除了李家超，香港其他官员也在加强与大陆和大湾区的合作。例如，政务司司长陈国基和劳工及福利局局长孙玉菡将出席星期一（20日）在广州举行的粤港澳大湾区人才服务高质量发展大会，香港文化体育及旅游局局长杨润雄也在上星期天（2月19日）启程访京，与中国国家文化和旅游部部长胡和平会晤，拜访有关部委和机构。

