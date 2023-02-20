中国驻日大使孔铉佑将离任

中国驻日本大使孔铉佑将于近日离任，已辞行拜会日本在野政党负责人和日本政商界友人。

据中国驻日本大使馆官网星期一（2月20日）发布的新闻稿，孔铉佑近期分别辞行拜会了日本自民党干事长茂木敏充、公明党党首山口那津男、立宪民主党党首泉健太等日本朝野政党主要负责人。

在会见中，孔铉佑回顾了到任以来中日关系发展历程，表示中日是近邻和重要合作伙伴，邦交正常化以来两国关系克服困难挑战实现长足发展，交流合作持续深化，共同利益不断扩大，为两国乃至地区和平稳定作出积极贡献。

孔铉佑也说，今年是中日和平友好条约缔结45周年，双方应始终把握两国关系和平共处、友好合作的正确方向，重温条约精神，坚持“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要政治共识，激发互动交流活力，挖掘合作共赢潜力，共同致力于构建契合新时代要求中日关系。

此外，孔铉佑还辞行拜会了日本前首相福田康夫、自民党前干事长二阶俊博、前众议长、日本国际贸易促进协会会长河野洋平、日中协会会长野田毅等老朋友。

据大使馆新闻稿，孔铉佑感谢日方人士为推动中日各领域交流合作，深化两国理解互信所作贡献和对其在任期间履职提供帮助支持，表示历史证明中日两国和平共处、友好合作是唯一正确选择。

他指出，当前中日关系机遇和挑战并存，中国始终重视对日关系，愿同日本共同努力，恪守中日四个政治文件精神，以两国领导人重要共识为指引，用好今年中日和平友好条约缔结45周年重要节点，进一步加强沟通交流，深化互利合作，妥处矛盾分歧，推动两国关系行稳致远。

日本《朝日新闻》本月初曾引述多名中日外交消息人士说，孔铉佑预计将于本月内离任回国，由日本工作经验丰富的吴江浩接任中国驻日大使的职务。

公开资料显示，现年64岁的孔铉佑毕业于上海外国语学院日语专业，在外交部工作期间有10年以上的驻日经验，2011年起在中国驻东京大使馆担任公使六年，2019年5月履新驻日大使，是中国“知日派”代表之一。