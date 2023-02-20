更生反修例被捕者被撤回乡证 港议员：盼大陆同样宽容处理

陆港通关后，有在香港2019反修例运动中被捕的人在北上入境中国大陆时，被拒绝入境并被撤销回乡证。对此，香港保安局否认曾将任何被捕者信息交给大陆执法单位，有议员认为，港府鼓励被捕者们更生，呼吁大陆也能以同样态度宽容处理。

据香港《明报》星期一（2月20日）刊载两名北上入境被拒的被捕者采访报道，其中一人在2021年认罪被判16周，已完成服刑，另一人所涉案件则于2021年结案，未被起诉。

上述两人分别通过西九龙高铁站和福田口岸站北上，均在大陆关口处被带入房间，被警察以危害或妨碍社会安全为由拒绝入境，并将两人的回乡证注销。两人均称关口没有提出具体证据，也没有进一步解释为何不能入境。

未被起诉的男子说，自己的妻子和女儿在大陆，他自己带着儿子在香港，如今他无法通关进入大陆、为妻子办理赴港证件，使一家人团聚梦想破灭。他感慨没想过被捕代价那么大，称若为子女前途着想，当年不会参与反修例运动，“返转头当然不会这样闹（警察）”。

这名男子还提出，自己虽然被捕，但未被认定犯罪，不明白为什么大陆会把他列入“黑名单”，质疑港府将被捕市民的资料与大陆互通，否则大陆不可能知道。

香港保安局回复《明报》查询时说，警方没有将任何被捕者资料交给大陆执法单位。保安局透露，目前收到约20宗有关申请回乡证的查询或求助，会转交相关部门或机构跟进。

资料显示，回乡证全称“港澳居民来往內地通行证”，是拥有中国公民身份的香港居民及澳门居民来往中国大陆所需的证件，由中国出入境管理局签发。

香港立法会新界北议员张欣宇则透露，接到逾30宗涉及北上受阻的个案，当中约三分之二被拒入境大陆，其余为被拒批回乡证。他指出，大部分个案没有被控，甚至有事主仅因为曾在示威现场附近、且没有携带身份证而被带返警署，但他们的申证也被拒绝。

张欣宇说，基于个案涉及范围之广推测，估计绝大部分在反修例运动被捕的香港市民均无法入境大陆。他还透露，手上个案中，有工作或家庭等迫切需要、急需到大陆的，已转交政府跟进。

立法会社會福利界议员狄志远则说，目前港府一直鼓励和协助反修例被捕者更生，希望大陆也能以同样态度宽容处理事件。狄志远认为，犯事者服刑后应获给予机会，目前的入境大陆被拒事件，释出的态度不理想，不利于社会复和，也不利于香港与大陆融合的大方向。