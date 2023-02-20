中国电信称具备ChatGPT研发基础 股票一度涨停

中国电信据报已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版ChatGPT后，公司股票星期一（2月20日）一度触及涨停，并带动其余两只中资电讯股上涨。

据界面新闻旗下《科创板日报》上星期五（2月17日）报道，中国电信相关负责人透露，公司已初步建立针对电信、政务等垂直领域的数据积累、语义大模型训练经验及各类下游模型的蒸馏能力，其模型算法能力可支撑包括通信助理、智能外呼、数字人客服等多个产品系统。

在语义生成式模型方面，负责人透露，中国电信正积极关注产业版ChatGPT并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力。

中国企业中，第一个尝试推出专业版ChatGPT的是京东此前推出的“ChatJD”，其预计参数量达千亿级，主要应用于京东擅长且复用程度高的零售和金融场景。相较而言，中国电信则是旨在打造面向电信领域的产业版ChatGPT。

中国电信相关负责人也说，公司计划将ChatGPT、AIGC等AI技术与已有的业务产生协同，加快人工智能科技成果商业化应用。在场景应用方面，将实现全面的AI核心能力自主研发，并推动大模型由城市级模型库向产业级模型库延展，聚焦数字人、元宇宙，拓展智能客服、聊天机器人等领域。

受上述利好消息影响，上交所三大中资电讯股星期一均上涨。截至发稿时，中国电信涨逾10%，多次触及涨停，最高报6元（人民币，下同，约1.2新元）每股；中国移动和中国联通股价分别上涨逾6％和7％，最高分别报81.29元和5.35元每股。