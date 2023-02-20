中国公安部摧毁一批涉未成年人色情网站

中国公安部通报，去年共侦破传播淫秽物品刑事案件2900余起，并针对群众反映强烈的儿童色情问题，摧毁一批涉未成年人色情网站、APP与淫秽作品，涉案金额7亿余元（人民币，下同，超1.3亿新元）。

据澎湃新闻星期一（2月20日）报道，中国公安部在去年的“扫黄打非”工作中聚焦网络直播、短视频、社交圈群、网盘存储等涉黄涉非违法犯罪活动高发领域，对违法犯罪组织者、经营者、获利者及黑灰产业链条进行重点打击，强力推进“扫黄打非”案件查办。

据通报，中国公安治安部门2022年共侦破传播淫秽物品刑事案件2900余起，抓获犯罪嫌疑人6200余名。同时，公安部门加大涉案人数多、涉案地区广、案情复杂、涉未成年人等重点案件督办指导力度，公安部治安局对11起重点案件实行挂账督办，并指挥全国公安治安部门开展两波次集群打击行动。此外，公安部门会同全国“扫黄打非”办公室联合挂牌督办重大案件179起，集中侦破了一批大要案件。

在打击制作传播儿童色情信息、淫秽色情漫画、游戏、网络“隔空猥亵”等侵害未成年人身心健康的犯罪活动中，公安部门高举“护苗”大旗，全力保护青少年健康成长。

数据显示，公安机关去年连续侦破一批大要案件，全链条摧毁“羞羞漫画”“JGG游戏”“呦呦酱”等一批涉未成年人色情网站、APP，查获国产淫秽游戏30部，淫秽连载漫画93部，淫秽视频21万余部、图片22万余张，涉案金额7亿余元。

此外，公安机关还对网络渠道相关违法犯罪实行全环节、全链条打击，深挖网络涉黄违法犯罪幕后团伙，捣毁犯罪源头，并斩断与之相关的源码开发、技术运维、域名提供、CDN加速、服务器提供、第四方支付、代理推广等网络黑灰产业链。

上海、安徽、浙江、河南等地治安部门也先后打掉为境外色情网站拍摄剧情式淫秽视频的犯罪团伙10个，抓获犯罪嫌疑人147名，查获相关淫秽视频500余部。

中国公安部说，公安机关将充分发挥职能作用，持续加大“扫黄打非”工作力度，依法严厉打击各类非法有害出版传播活动，全力营造健康向上的社会文化环境，保护未成年人身心健康。

