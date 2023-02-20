爱奇艺恢复VIP会员权益 不再限制投屏 

在对投屏功能进行限制、引发不满后，中国网络影视平台爱奇艺宣布优化会员服务，黄金VIP会员恢复720P和1080P清晰度的投屏服务，黄金、白金、星钻VIP会员可在五台设备上登录。

爱奇艺星期一（2月20日）通过官方微博发布关于会员服务优化的情况说明，即日起，黄金VIP会员恢复720P和1080P清晰度的投屏服务，黄金、白金、星钻VIP会员可在五台设备上登录，不再限制登录设备种类，在同一时间播放的设备也不再限制种类。

今年1月，爱奇艺App开始对投屏功能作出限制，之前黄金VIP会员支持最高4K清晰度投屏，限制后只能选最低的480P清晰度，要想进行4K投屏必须购买白金VIP会员。此举引起网民讨论和不满，上海市消保委也点名批评，直指爱奇艺此举不厚道，广东一名用户也因此将爱奇艺告上法庭。

上海市消保委星期一在微信公众号转发了爱奇艺优化会员服务的信息，并发文说，消费者和上海市消保委的意见和建议得到了爱奇艺的高度重视，爱奇艺向上海市消保委表示，以用户为中心、重视用户体验，是爱奇艺做好内容、产品和服务的前提和基础。

上海市消保委表示，对爱奇艺的改进表示欢迎和肯定，希望爱奇艺能继续重视消费者的体验，了解消费者的需求和要求，与全社会一起共同维护好消费者的权益。