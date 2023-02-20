原中国铁路总公司总经理盛光祖被公诉

原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖涉嫌受贿、利用影响力受贿，被陕西省宝鸡市人民检察院提起公诉。

据中国央视新闻星期一（2月20日）报道，盛光祖涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经中国最高人民检察院指定，由陕西省宝鸡市人民检察院审查起诉。近日，宝鸡市人民检察院已向宝鸡市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控盛光祖利用担任海关总署党组副书记、副署长、党组书记、署长，原铁道部党组书记、部长，原中国铁路总公司党组书记、总经理，第十二届全国人民代表大会常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检察机关还指控，盛光祖离职后，利用其原职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，今年73岁的盛光祖是江苏江宁人。他在1999年出任铁道部副部长，2000年出任海关总署副署长，2007年中共十七大时入选中央委员，2008年担任海关总署署长。2011年铁道部原部长刘志军落马后，盛光祖重返铁道部担任部长，后担任中国铁路总公司总经理，于2016年卸任。

盛光祖于去年3月涉嫌严重违纪违法被查，去年9月被通报“靠海关吃海关”“靠铁路吃铁路”，用人腐败和用权腐败交织，被开除中共党籍，去年10月被逮捕。

