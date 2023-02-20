中国大陆与澳门5月起互认驾照

中国大陆与澳门签署驾驶证互认换领协议，持一地驾驶证即可在另一地直接驾车或免试换领当地驾驶证，协议将从5月16日起生效。

据新华社星期一（2月20日）报道，中国大陆公安部交管局透露，近日大陆公安部与澳门特别行政区政府签署内地与澳门驾驶证互认换领协议。根据签署的驾驶证互认换领协议，内地与澳门承认对方核发的有效驾驶证，一方准许持有对方驾驶证的人员直接驾车或者免试换领驾驶证，互认换领的驾驶证准驾车型包括小型汽车和小型自动挡汽车。

根据协议，对持有效正式澳门驾驶执照的澳门永久性居民，只需持正式澳门驾驶执照，以及身份证明原件、身体条件证明、照片，即可直接免试换领大陆驾驶证，无需参加考试。针对持有效大陆纸质驾驶证人员，在入境澳门14天内可直接驾驶规定车型，无需换领澳门驾驶执照；入境超过14天且需继续驾车的，经澳门治安警察局交通厅登记后，一年内可以在澳门直接驾驶规定车型。

报道称，大陆与澳门驾驶证互认换领，将直接惠及大陆与澳门旅游、探亲等人员，更加便利两地居民驾车出行，更好促进大陆与澳门交流发展。

大陆公安部有关负责人介绍，此前大陆与香港已经实现了驾驶证互认换领，如今大陆与澳门驾驶证互认换领，将大大便利粤港澳大湾区居民往来，对推进粤港澳大湾区建设具有重要意义。下一步，公安部将积极指导地方公安交管部门做好内地与香港、澳门驾驶证互认换领工作，进一步便利大陆与港澳居民驾车出行。

