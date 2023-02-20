新华社发长文批美国的“霸权霸道霸凌”

继中共中央机关报《人民日报》此前连续发文批评美国的民主制度是“假民主真霸权”后，中国官媒新华社星期一（2月20日）也发文批评美国的“霸权霸道霸凌”。

这篇题为《美国的霸权霸道霸凌及其危害》的文章共6000余字，从政治、军事、经济、科技和文化五个方面批评美国的霸权。

文章写道：“此报告重在通过列举事实，揭露美国滥用政治军事、经济金融、科技文化霸权的种种恶行劣迹，让国际社会进一步看清美方做法对世界和平稳定和各国民生福祉带来的严重危害。”

在政治霸权方面，文章批评美国“肆意妄为”，长期打着所谓民主和人权旗号，企图按照美国的价值观和政治制度塑造其他国家和世界秩序。文章指，美国干涉他国内政，对国际规则采取双重标准、以私利为先，借助盟友体系拉帮结派，评判他国民主，炮挑动隔阂分裂，煽动对立对抗。

在军事霸权上，文章称美国“穷兵黩武”，指其历史充斥着暴力和扩张，批评美国是最好战的国家。文章指，美国军事霸权酿成人道惨剧，在全球制造了3700万难民，并指美军曾大量使用生化武器等骇人听闻的手段参与战争。

文章批评，美国的经济霸权是“巧取豪夺”，称美元霸权是世界经济不稳定性和不确定性的主要根源。文章还指美国利用“铸币税”攫取全世界财富，操纵国际经济金融组织、在援助他国时施加附带条款，擅用经济胁迫手段打压对手，将经济金融霸权沦为地缘政治武器。

在“垄断打压的科技霸权”一节中，文章批评美国在高科技领域大搞垄断打压、技术封锁，遏阻其他国家科技和经济发展。文章指，美国将科技问题政治化、武器化、意识形态化，围追打压制裁具有国际竞争力的中国高科技企业，借民主之名维护科技霸权。文章还指控美国滥用科技霸权大搞网络攻击和监听窃密。

文章以“蛊惑人心”形容美国的文化霸权，称美国惯用文化来加强和维护其在世界上的霸权地位。文章称美国在电影等商品中植入美国价值观，并在干涉他国内政时，依靠美国主导的西方媒体煽动舆论，打压别国媒体，将虚假信息作为攻击他国的工具，形成舆论产业链条。

文章最后写道，国与国之间要相互尊重、平等相待，“大国应该有大国的样子，更要带头走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的国际交往新路。”

文章也重申，中国一贯反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对干涉别国内政。“美国应该反躬自省，深刻检视自己的所作所为，放弃傲慢与偏见，摒弃霸权霸道霸凌。”

