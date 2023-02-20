台湾体操运动员唐嘉鸿训练中跟腱断裂

曾代表中华台北出征东京奥运会的台湾体操运动员唐嘉鸿自曝在训练过程中跟腱受伤断裂，无缘后续亚锦赛、世界杯、亚运会、世锦赛等赛事。

据中时新闻网报道，原定星期天（2月19日）前往德国参加世界杯的唐嘉鸿，在星期四（2月16日）的行前测试中，不幸左脚跟腱断裂。唐嘉鸿星期五（17日）紧急完成手术后，被告知必须休养半年，确定将缺席世界杯和7月的成都世界大学生运动会，而能否参加9月的杭州亚运会也充满不确定因素。

唐嘉鸿星期一（2月20日）在个人脸书上发文控诉不公，称很难过人生最后一次世界大学生运动会就这样结束了。唐嘉鸿说，此前他在师范大学的练习节奏很好，也一直在进步，但出征前却突然安排改变场地测验，结果造成跟腱全断裂。

唐嘉鸿控诉：“在学校好好练习真的这么困难吗？为什么要强迫我回中心训练，我能有今天是因为训练的独立性，我很感谢有黄金计划，但是黄金计划的独立性到底在哪里？为什么可以这么不尊重选手随意介入！到底是谁可以来帮助我们这些为国家拼命却换来这样结果的台湾选手一个公道！”

报道称，包括体育署和体操协会等相关单位得讯后，正就此事展开调查。

公开资料显示，唐嘉鸿出生于1996年，目前在台湾师大就读。他在2018年亚运会中获得男子单杠金牌，并在2018年、2019年连两届世锦赛中进入单杠决赛。他在2020年东京奥运会中，在体操男子个人全能比赛中排名第七，是台湾选手在奥运体操全能项目中的最佳成绩。唐嘉鸿也因其“直体猫跳”的动作在亚洲体操界特别突出，而有“亚洲猫王”的称号。

