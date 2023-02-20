中国将在俄乌战争一周年发表政治解决乌克兰危机立场文件

中国外交部确认，中国将在俄乌战争一周年时，发布政治解决乌克兰问题的立场文件，进一步阐明中国在俄乌问题上的立场。

中国外交部发言人汪文斌星期一（2月20日）在例行记者会上，针对记者有关提问回应说，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在出席慕尼黑安全会议期间，已经作出了相关的介绍。

汪文斌复述了王毅在慕尼黑的回答，称这份文件将重申中国国家主席习近平的重要主张，包括各国主权和领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

汪文斌说，中国也将重申核战争打不得也打不赢，呼吁保障民用核设施安全，反对攻击核电站，倡导共同反对使用生化武器。

汪文斌指出，形势越是复杂，越需要采取冷静务实的态度，战火越是延宕，越不能放弃争取和平的努力，中国希望与各方一道，继续致力于和平努力，争取早日实现和平。

王毅在上星期六（2月18日）的回应中还说，乌克兰危机不是中国愿意看到的，中国同各方一样，对冲突扩大化、长期化感到担忧。他还说，中国不是乌克兰危机的当事方，但中国没有袖手旁观，不去火上浇油，更反对趁火打劫。“中国所做的一切，归结为一句话，就是劝和促谈。我们将继续坚定地站在对话一边，站在和平一边。”

王毅提到，从冲突发生的第二天起，习近平就提议通过对话寻求政治解决争端，但遗憾俄乌的多轮和谈都中断了。王毅强调，这场冲突不应再继续下去了，习近平明确指出，冲突战争没有赢家，复杂问题没有简单答案，大国对抗必须避免。

