山东省人大常委会原副主任张新起一审判无期

山东省人大常委会原党组成员、副主任张新起受贿案一审宣判，张新起被判处无期徒刑。

据中国央视新闻报道，江苏省南京市中级人民法院星期一（2月20日）公开宣判张新起受贿一案，对张新起以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对张新起受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

张新起当庭表示服从法院判决，不上诉。

法院审理查明，2001年至2019年，张新起利用担任中共潍坊市委副书记、潍坊市人民政府副市长、市长，中共潍坊市委书记，中共青岛市委副书记、青岛市人民政府市长，山东省人大常委会副主任等职务上的便利，为有关单位和个人在企业经营、项目开发、工程承接、规划审批、职务调整等事项上提供帮助。

2006年至2021年，张新起直接或通过他人非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币1.55亿余元（约3000万新元）。

法院认为，张新起的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，应当依法惩处。鉴于其到案后提供侦破其他重大案件的线索，具有重大立功表现，并主动交代监察机关尚未掌握的绝大部分受贿事实，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物及孳息已全部追缴，依法对其从轻处罚。

公开简历显示，张新起生于1956年8月，仕途一直在山东。早期曾在烟台工作，历任烟台市建委副主任、烟台市规划局局长、莱州市市长等职，1997年任烟台市委常委、莱州市委书记。2001年首次跨地市交流任潍坊市委副书记、副市长，后转正潍坊市市长，2006年9月任潍坊市委书记。

2011年，张新起调任青岛市委副书记、市政府党组书记，后出任青岛市市长，任职五年，2017年任山东省人大常委会副主任，至2018年1月卸任。

张新起退休三年后落马，中纪委在2021年2月通报他被查的消息。南京市中级人民法院去年7月公开开庭，审理了张新起受贿案。