渣打银行今年预计在香港招聘多达500名员工

随着香港与中国大陆恢复全面通关，渣打计划今年在香港招聘300至500名员工，并预计其财富管理和贷款业务将增加。

据香港《星岛日报》星期一（2月20日）报道，渣打银行香港行政总裁禤惠仪受访时透露，渣打香港今年将新增300至500名新员工，主要为数据、ESG方向人才，以及客户经理，预计总员工人数将达5500至5800人。

禤惠仪介绍，渣打香港的国际客户经理团队目前员工数为100人左右，料今年增至150人。此外，渣打银行在广州开设的首个大湾区投资中心，目前有超过1000名员工，今年也将继续增聘人手应付生意增长，员工人数有望增至1600名。

禤惠仪说，虽然现在请人仍然不易，不过情况已有所改善。她指出，去年未开关时，海外人才赴香港困难，而目前陆港通关，加上政府出台吸纳人才政策，情况料会好转。

针对银行业务方面，禤惠仪说，虽然银行去年对内地房地产相关的拨备大增，但并不代表资产质素下降。她对财富管理收入和贷款业务今年表现乐观，预计银行今年净息差继续增加。

渣打香港2022年经营收入录得37.15亿美元，按年上升8%，并接近疫情前2019年水平，主要受利息收入和金融市场收入增加所带动。禤惠仪介绍，这个成绩在香港去年全年GDP下跌3.5%的前提下，已属不错。她指出，受去年年初第五波疫情拖累，银行上半年经营困难，不过下半年收入已强劲反弹，第三、四季度分别按年增21%和28%。

展望未来，禤惠仪认为，去年下半年业务的强劲反弹，已经带动今年上半年表现，料复苏势头会持续至下半年，今年香港贷款总量将录得单位数正增长，渣打香港亦将取得乐观表现。