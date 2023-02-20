下午察：名师为何“翻车”？

中国一名大学教授近日到中学演讲，因为一席功利主义的发言“翻了车”，不仅被现场学生抢走话筒，还在网上成为众矢之的。

一则题为“合肥教育名师陈宏友讲座中被学生轰下台”的视频和图文网帖星期天（2月19日）在微博、抖音等多个社交平台流传。视频画面和贴文内容显示，涉事的合肥师范学院教师教育学院副教授陈宏友，上星期六（2月18）到合肥庐江中学作感恩主题演讲，在谈到学生为什么读书时，发表了一番让很多人听起来颇为刺耳的言论。

他说：“学生们读书就是为了钱，不要谈什么理想抱负，金钱就是力量，有钱就有一切。”

他还说：“成绩好的学生最好找外国人结婚生子，因为这样可以让我们杂交出更好的精英。”

演讲进行到一半，一名男学生气冲冲走上台，从陈宏友手中抢走话筒，对着观众席高喊：“他眼里面只有钱，学习就是为了钱。崇洋媚外。我们努力学习是为了什么？是为了中华民族伟大复兴。”

这段不到30秒的视频，在中国社交媒体引发沸腾，事件相关的词条也纷纷登上微博热搜排行榜。

学生忆述事发经过

一名在事发现场的庐江中学高三学生小军（化名）接受《极目新闻》采访时证实，学校当天举办合肥一模总结表彰大会暨感恩励志报告会，陈宏友是受邀作感恩励志报告的嘉宾。参加活动的是该校高三全体师生，总人数约1000人。

据小军回忆，陈宏友在表彰环节结束后开始演讲，因为电脑设备发生故障，陈宏友在没有投影的情况下，即兴发言。

演讲开始时并没有太大争议。陈宏友问学生为什么学习？大多数学生都回答说“为中华之崛起而读书”。随后，陈宏友谈起有读书和没读书人说话水平的差异，并以品茶为例加以说明。

有媒体统计，陈宏友有至少17个与教育相关的头衔，包括安徽省教师教育研究中心、安徽省基础教育改革与发展协同创新中心特约研究员等。他也是当地多家中小学的顾问。（互联网）

不过，当陈宏友开始谈论家事时，说话内容开始偏离主题，带有崇洋媚外、物化女性的色彩。

小军说，陈宏友提到自己娶了一个离家乡很远的妻子，改变了陈家的基因。他还说，要让孩子好好学习，以后娶白种、黑种的优秀基因的女人，改变后代的基因。陈宏友还鼓励男生努力学习到海外深造，因为“如果考到国外，全世界的女性供他挑”。

陈宏友的这番言论引起台下学生不满，女同学反应尤其强烈。小军说，网络视频中的那名男生，就是在这个时候冲上讲台，抢过陈宏友的话筒进行反驳。他的那句“努力学习是为了中华民族的伟大复兴”，引来观众席的热烈掌声和欢呼。

据小军回忆，陈宏友在话筒被抢后愣住了，他试图从学生手中夺回话筒，举止有些慌张。学生讲完话后将话筒还给陈宏友，离开了讲台。之后，很多学生陆续离场，陈宏友则继续演讲。

陈宏友被停课调查

陈宏友到底是谁？在合肥师范学院官网中，陈宏友被列为安徽省教坛新秀骨干教师。不过，事件发酵后，他的履历在学校官网上已被删除。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，合肥师范学院此前的官网资料显示，陈宏友，50岁，是该校教师教育学院副教授。

陈宏友在合肥师范学院官网中被列为安徽省教坛新秀骨干教师。然而，他的履历介绍目前已被删除。（合肥师范学院官网截图）

有媒体统计，陈宏友有至少17个与教育相关的头衔，包括安徽省教师教育研究中心、安徽省基础教育改革与发展协同创新中心特约研究员，安徽省中小学教师培训专家库特聘专家等。他也是当地多家中小学的顾问。

陈宏友的演讲视频在网上引发关注后，合肥师范学院相关负责人说，2月18日晚学院已第一时间对陈宏友进行了停课处理。由于讲座现场没有完整进行录像，校方表示，单凭网上流传的视频片段，暂无法完整还原和认定当时陈宏友讲座所说的全部内容。

合肥师范学院已就此事专门召开党委会，并在2月19日派出事件调查组，赴庐江中学进行实地走访、调查，将视调查情况作进一步处理。

庐江县政府新闻办2月19日通报称，陈某某在庐江县某中学作感恩和励志演讲时，因内容不当，引发师生不满，被当场制止。据悉，省教育主管部门已责成陈某某所在高校党委成立调查组，对他进行调查。邀请陈宏友演讲的庐江中学也因把关不严，被调查问责。

至于冲上台抢走主讲者话筒的学生，庐江中学工作人员告诉中国网，学生很勇敢，不会处理学生，会由相关部门跟进处理。

庐江县政府新闻办19日通报，陈某某在庐江县某中学作感恩和励志演讲时，因内容不当，引发师生不满，被当场制止。（合肥发布）

陈宏友称被学生误解 赞学生勇于说出观点

陈宏友接受澎湃新闻访问时说，他目前已经停课在家反省，并称讲座开始前，因为投影电脑尚未调试好，为活跃现场气氛，他便即兴发挥与台下的学生进行交流。

“我当时说到，同学们要通过自己的努力改变命运，走向全国、走向世界。”

他说，自己在讲话中对性别、国籍与族群采用了“调侃的说法”。不过，表达方式可能引起误解和不满，才会出现视频中的那一幕。

陈宏友还称：“让学生们误解了，感到不舒服，都是我的不对。作为一名工作30多年的教育工作者，我感到很内疚。”

陈宏友还称赞抢他话筒的学生敢于说出自己的观点，并指那是值得肯定的。

陈宏友说，他目前已经被停课，在家反省。（互联网）

事件引发教师价值观的讨论

陈宏友的言论引起舆论对中国教师价值观的讨论。大多数网民认为，陈宏友三观不正，不配为人师表；也有网民认为，一个人的功利行为并不可以与价值观相提并论。

微博大V“致我们”星期一（20日）写道，虽然现实社会残酷，但身为教师不应该对学生灌输功利主义观念，是不负责任的行为。

他说：“我们可以圆滑，可以世俗，可以变得现实，但在学校里，身为一个老师，他应该教我们的是社会上学不到的东西，比如善良，比如诚信，比如勇敢，而不是满口的钱，满口的世俗。”

有评论认为，陈宏友的观念还停留在20多年前，因为在那个时代，中国的国力、经济、军事、科技等领域都比外国逊色，全社会都在崇洋媚外。

微博大V“奥卡姆剃刀”写道：“很遗憾，像陈宏友这种靠耍嘴皮子的教师，没有亲身参与到中国近20年的科技经济振兴，认知还停留在过去的崇洋媚外状态，当然不被现在的年轻人所接受。”

《宁波日报》的一篇评论指出，学生公然抢话筒的行为不仅是一次价值观讲台公审，也是主流价值观与歪曲价值观阵地的争夺。评论也认为，当事学生敢于毫不留情当面质疑教授权威的做法与精神，稀缺可贵，值得肯定与学习。

不过，大V“无颜色不一样的烟火”则认为，从功利上来讲，陈宏友“读书是为了赚钱”的说法并没有错。问题在于，功利是否可成为一个人的价值观？对此，他不以为然，认为有些人似乎把“价值观”和“行为”混淆了。

他举例，一个人在工作上“996”（一周六天从早上9点工作到晚上9点），不代表他认可这种价值观。相反，他可能痛恨“996”，但为了生活不得不妥协。

他还说，崇洋媚外“杂交”的说法确实让很多人感到不舒服，但实际上“杂种优势”是有科学依据的。

有关陈宏友的调查仍在进行，他的演讲到底有多低俗，他是不是被断章取义、被误解，还没有定论。陈宏友陷入的这场风波也给其他名师们提了个醒，满嘴跑火车，一不小心就会“翻车”。