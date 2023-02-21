中国人大外事委员会批美涉气球决议案扭曲事实

针对美国参议院通过决议案谴责中国高空侦察气球侵犯美国主权，中国全国人大外事委员会批评美国此举是在扭曲事实，污蔑抹黑中国。

据中国人大网星期一（2月20日）消息，中国全国人大外事委员会星期一就美国参议院通过“涉无人飞艇事件决议案”发表声明，谴责这项决议案肆意炒作渲染“中国威胁”，“恶意攻击抹黑中国”。

声明称，这是继美国国会众议院通过类似决议案后，美国歪曲事实、混淆视听，企图借机向中方施压的又一“错误行径”。

声明称，中国作为负责任大国，一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整，并重申中国民用无人飞艇误入美领空，完全是因不可抗力导致的意外、偶发事件，中国多次向美国通报并及时向国际社会介绍有关情况，要求美国以冷静、专业、克制的方式妥善处理。美国对中国反复阐明的严正立场置若罔闻，滥用武力，过度反应，严重违反国际法精神和国际惯例。

声明还批评美国国会蓄意煽动对立，制造紧张，将意外偶发事件政治化、复杂化、扩大化，是典型的霸权霸道行径。“谁是世界上最大的间谍监听国家，美方心知肚明，世人自有公论。”

声明最后敦促美国国会尊重事实，尊重国际法原则和国际关系基本准则，立即停止对华污蔑抹黑，避免对中美关系造成进一步干扰破坏。

美国参议院上星期三（2月15日）无异议通过两项决议，谴责中国高空侦察气球侵犯美国主权。发起决议案的蒙大拿州民主党联邦参议员泰斯特（Jon Tester）说，这项两党决议告诉中国，不仅他们的这种行为是不当的，而且他们在经济和军事上取代美国的举措也将失败。

在更早之前，美国众议院也于2月9日在无人反对的情况下通过类似的决议案，指中国气球公然侵犯美国主权。