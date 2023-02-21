曾因基因编辑婴儿案判刑 贺建奎获批香港高才通行证

曾因基因编辑婴儿案被判刑的中国大陆教授贺建奎证实，已获批香港高端人才通行证。

据《明报》星期二（2月21日）报道，港府去年底推出高端人才通行证计划（高才通）招揽高收入和顶尖学府毕业生，至今有逾万起申请、7700起获批。曾因基因编辑婴儿事件引发轩然大波、在中国大陆非法行医罪成判囚三年的大陆科学家贺建奎是其中之一。

贺建奎回复《明报》电邮查询时说，目前没有大学科研机构聘请他，他准备开始联系一些大学和科研机构，但没回应经高才通哪类申请赴港。

贺建奎透露他目前身在北京，待联系了工作单位才会赴港。至于赴港后有何计划，他说会从事罕见遗传病基因治疗的科学研究，计划用人工智能方法优化AAV载体（即腺相关病毒载体），提高基因治疗效率，促进罕见病基因治疗平价化。

在被问及大陆服刑纪录是否影响高才通申请、会否继续研究改造基因婴儿，以及会否长留香港，贺建奎没正面回应，仅称“香港是一个开放、包容的城市，我看好香港的前景”。

《明报》星期一（20日）晚就事件向统筹高才通计划的香港劳福局及审批申请的入境处查询。港府发言人表示不评论个别个案，称入境处会按照相关法律和政策处理每起申请。根据香港法例，任何人如明知而故意申报失实或填报明知其为虚假的资料，即属犯罪，而任何获发的相关签证或逗留许可即告无效。

贺建奎任职深圳南方科技大学副教授时，2018年11月在香港宣布研究团队利用人类胚胎基因编辑技术，让天生对爱之病免疫的双胞胎女婴“露露”与“娜娜”在中国诞生，成为世上基因编辑婴儿首例，在学术界和社会引发医学伦理争议。贺建奎等三名被告因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，2019年12月被深圳法院裁定非法行医等罪成，判监三年及罚款300万元人民币（约58万新元）。

贺建奎去年4月刑满出狱，之后在北京成立贺建奎实验室，从事罕见遗传病的基因治疗科学研究。他本月接受英国《卫报》访问时称，与当年基因编辑婴儿的家庭仍保持联络，小孩过着正常生活，并透露计划今年在一系列学校和会议发表演讲。

香港立法会议员狄志远称，高才通旨在吸纳人才，但不是要盲目批准。若有个案在其他地方有刑事纪录，港府应审慎处理，不是有学历就什么都不理会，也要考虑人的质素和诚信，不应盲目抢人。

狄志远说，港府未公布高才通审批准则，应趁机向公众交代。他担心若事主赴港后继续从事修改人类基因的研究会引起争议，呼吁港府要小心处理。

香港高才通目标罗致三类人才，分别为年薪达250万港元（下同，约43万新元）（A类）、获全球百强大学学士学位并在申请前五年内累积至少三年工作经验（B类）、申请前五年内获全球百强大学学士学位但工作经验少于三年（C类）。

根据入境处网页，三类申请者根据高才通提出赴港签证或进入许可申请，如符合以下准则，可获考虑批准，包括：没有保安理由拒绝申请，而申请人也没任何已知的严重犯罪记录；有年度配额可供分配（只适用于C类）。

另据网媒“香港01”报道，香港劳工及福利局局长孙玉菡星期一（20日）在广州出席由粤、港、澳三地政府合办的第一届粤港澳大湾区人才服务高质量发展大会高峰论坛时说，过去三年疫情影响了世界各地人才赴港发展，香港劳动人口出现下降趋势，其中以高学历、高技术的人口下跌尤为明显。

孙玉菡指出，刚推出的高端人才通行证计划八个星期内一共收到超过1万份申请，一半申请者30岁以下，收入每年超过250万港元约占申请总数的六分之一。