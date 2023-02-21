英外长称与秦刚通话时讨论新疆人权议题

英国外交发展大臣克莱弗利说，他星期一（2月20日）在与中国外长秦刚的对话中，提到了中国新疆地区的人权议题。

据路透社报道，克莱弗利星期一与秦刚通电话。克莱弗利事后在推特上发帖称，“我提出了中国在新疆侵犯人权的行为，以及台湾海峡和平的重要性”，“我们也一致同意共同解决气候和贸易方面的问题”。

中国外交部刊出的新闻稿并没有提及两人对话中有谈到新疆的人权问题。根据新闻稿，秦刚向克莱弗利说，中国不是英国的挑战和威胁，良好的中英关系不仅符合两国利益，也有助于世界的和平与发展。

秦刚认为，中英两国可以实现优势互补、互利共赢的合作，并呼吁英国客观理性地看待中国发展，同中国相向而行、增进互信、妥处分歧，彼此建立正确认知，加强合作，推动两国关系健康稳定发展。

路透社报道称，英国首相苏纳克目前正面临工人党内部分对华鹰派的压力，这些鹰派官员要求苏纳克在政府国防和外交政策战略的更新版本中，将中国重新归类为“威胁”，而不是“系统性竞争者”。

苏纳克上星期六（2月18日）在慕尼黑安全会议上谈到中国相关议题时说，英国政府将采取必要的措施来保护英国，并“在我们能够做到的情况下与中国接触，试图解决其中的一些紧迫问题”。

苏纳克当时强调：“我一直很清楚，中国代表着对我们的价值观和利益的系统性挑战......我们将采取必要的措施来保护自己免受其害。”