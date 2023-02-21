朱立伦呼吁小三通全面开放

国民党主席朱立伦星期一（2月20日）走访金门水头码头时，向执政的民进党政府发出呼吁，希望小三通全面开放。

据台湾《中国时报》报道，朱立伦星期一与国民党金门县立法委员陈玉珍前往金门水头码头关心小三通复航运作情况，呼吁政府小三通全面通航，让台商及台生都能便利的往返。

朱立伦说，小三通不仅为金门乡亲往来提供便利交通渠道，也为台商及台生往来大陆给予便捷之路，期待未来能尽速全面开放通航。民进党宣示未来要有百万陆客赴台观光，让小三通成为大陆观光客赴台的交通选择之一，才能真正透过观光财的挹注，振兴金门疫后经济。

陈玉珍则呼吁行政院及陆委会尽速评估自3月起，开放台商及台生等台湾户籍者，可透过小三通往返大陆，让台湾民众自大陆返台能有多一种选择，一方面加速滚动检讨的效率，另一方面也能加快进程，为开放大陆观光客赴台做好万全准备。

连江县长王忠铭和国民党连江县立委陈雪生等人星期天（19日）赴大陆福州市，星期一与福州市人民政府市长吴贤德及官员会谈，讨论旅游及体育交流、电信合作等议题，陆方回应将持续沟通讨论。下午到访福州市马尾区，与马尾区委书记庄永智及区政府官员座谈。

王忠铭等人向陆方建议，双方可于逐渐恢复航班情形下，提出促进交流的措施、方案、政策，适度开放体育及观光交流。为增进人民友善交流，减轻乘客PCR检测费用，王忠铭等人也建议陆方相关单位协商取消检附PCR检验报告；马祖海缆断讯造成马祖地区不便，建议大陆通讯公司与台湾电信公司在马祖地区建立电信合作通讯设备。

王忠铭说，双方以务实的态度、互惠为原则进行会谈，以马祖利益为优先协商，相信在双方持续释出善意后，马祖与福州的关系不但会恢复到疫情前的状态，甚至会更甚紧密。