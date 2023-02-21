中国发布全球安全倡议文件：对话协商政治解决乌危机

中国官方最新发布全球安全倡议概念文件，提出坚持重视各国合理安全关切，通过对话协商解决国家间的分歧和争端等，并提倡大国带头讲平等、讲法治，维护“核战争打不赢也打不得”共识，以及支持通过对话协商政治解决乌克兰危机等热点问题。

据新华社报道，中国星期二（2月21日）发布全球安全倡议概念文件。提出“六个坚持”，包括坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，以及坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

文件提出，一国安全不应以损害他国安全为代价，各国安全利益彼此平等，任何国家的正当合理安全关切都不应被长期忽视和系统性侵犯，任何国家在谋求自身安全时都应兼顾其他国家合理安全关切。

文件称，中国主张秉持安全不可分割原则，倡导自身安全与共同安全不可分割，传统安全与非传统安全不可分割，安全权利与安全义务不可分割，安全与发展不可分割，构建均衡、有效、可持续的安全架构，从而实现普遍安全、共同安全。

文件指出，战争和制裁不是解决争端的根本之道，对话协商才是化解分歧的有效途径，并敦促加强国家间战略沟通，增进安全互信，化解矛盾，管控分歧，消除危机产生的根源；大国应坚持公道正义，承担应尽责任，支持平等协商，根据当事国需要和愿望劝和促谈、斡旋调停。滥用单边制裁和“长臂管辖”不但解决不了问题，反而会制造更多困难和复杂因素。

文件也提出20项重点合作方向，其中包括促进大国协调和良性互动，推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局。

文件倡导大国带头讲平等、讲诚信、讲合作、讲法治，带头遵守《联合国宪章》和国际法，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，坚守不冲突不对抗的底线，求同存异、管控分歧。

文件也说，应坚决维护“核战争打不赢也打不得”共识，加强核武器国家对话合作，降低核战争风险，维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，积极支持有关地区国家建立无核武器区；呼吁推动全面禁止和彻底销毁大规模杀伤性武器，提升各国防扩散出口管制、生物安全、化武防护等方面能力水平。

针对乌克兰危机等问题，文件呼吁推动政治解决国际和地区热点问题，鼓励当事国坚持通过坦诚对话沟通，化解分歧，寻求热点问题的解决之道；支持国际社会在不干涉内政前提下，以劝和促谈为主要方式，以公平务实为主要态度，以标本兼治为主要思路，建设性参与热点问题政治解决。支持通过对话谈判政治解决乌克兰危机等热点问题。

其他重点合作方向的倡议还包括，加强海上对话交流合作，妥善处理海上分歧；加强外空领域国际合作，维护以国际法为基础的外空国际秩序；维护全球粮食和能源安全；以及支持世卫组织在全球公卫治理中发挥领导作用，共同应对包括冠病在内的全球性重大传染病等。

