中国官媒吁民众“算大账”理性看待医保改革

在武汉、大连等地出现退休人员抗议医保改革事件后，中国官媒发文呼吁民众“算大账”、“算长远账”，理性看待医保改革。

《经济日报》星期二（2月21日）发表了一篇题为《理性看待医保个人账户改革》的评论文章。

文章写道，有人认为，改革后划入个人医保账户里的资金减少，个人医保待遇下降了。事实上，此次改革并非简单地对个人账户金额做减法，而是把个人账户减少的“钱”加到了统筹基金的“大池子”中。

文章称，单从账面上看，个人账户新计入的钱的确变少了，但从整体来看，参保人普通门诊统筹的待遇会提高。不仅如此，改革后统筹基金的“池子”更大了，医保的互助共济作用显著提高，社会保障能力也变得更加充分。

文章称，中国在医保制度建立之初，为简化报销手续，吸引更多群众参与，设立了个人账户，过去曾发挥巨大作用。然而在新形势下，职工医保个人账户缺乏社会互济性、在门诊保障方面的功能具有局限性的缺点凸显出来，出现了参保职工“有病的不够花，没病的用不了”的情况。

文章写道，医疗保险归根到底是一种社会保险，这就意味着它具有互助共济、责任共担、共建共享的性质。把大家的钱放在一起，可以实现用大数法则化解社会群体的风险，更大范围满足公众医疗需求。算一笔“长远账”，大家都能从改革中受益。

文章最后总结，随着社会的发展，中国医保政策不断调整、完善，但普惠民众、托底民生始终是其不变的基调，让最有需要的人受益是改革的基本原则。参保人要理性看待改革，面对当前划入个人账户资金减少的情况，大家既要算小账，也要算大账；既要算眼前账，又要算长远账。相信在改革推进一段时间后，群众会享受到改革的红利。

中国国务院办公厅在2021年4月印发《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》，要求在全国部署门诊共济保障制度改革。改革核心内容，是将原本划入个人账户的约一半资金转入统筹账户，用于建立普通门诊统筹保障。换言之，民众个人医保账户中的资金减少，普通门诊报销额度则增加。随着从去年底开始各地陆续推行新政，广州、武汉、大连等地都出现了退休人士聚集维权抗议个人账户资金减少的事件。