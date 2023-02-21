传国民党立委提名现任优先 朱立伦：谣言止于智者

外传国民党拟定2024年立委选举提名将以现任者为优先，党主席朱立伦说，谣言止于智者，所有谣言造成国民党的干扰都是没有必要。

据台湾《联合报》报道，朱立伦星期二（2月21日）说，国民党现在需要的是一步一脚印，脚踏实地地争取更多支持；有关立委提名、是否增加不分区席次和总统大选等议题，国民党会在3月4日南投立委补选后，再来讨论。

国民党计划在3月初启动总统提名办法的内部讨论，今年7月前确定国民党的总统参选人。目前已表态代表国民党参选的有中广董事长赵少康、孙文学校总校长张亚中，其他热门候选人包括新北市长侯友宜、鸿海创办人郭台铭和国民党主席朱立伦等。

另据Yahoo新闻报道，国民党前副主席郝龙斌星期二在Yahoo TV《今天谁来沛》网络节目上说，从坊间一般民调来看，国民党最强母鸡就是侯友宜，只是要他现在表态有其困难。毕竟侯友宜才刚当选，马上又要面对议会第一会期总质询，现在表态对侯友宜并没有好处。

针对郭台铭可能重返国民党参选总统，郝龙斌直言，郭台铭只是“党友”，不是“党员”，这次出场欠缺完整规划与考虑，难怪很多人不支持。

张亚中也在脸书发文，称如果国民党中央不早日解决初选所引发的党内纷争，不仅会严重影响国民党的形象，还会给了对手见缝插针的机会，甚而造成败选的骨牌效应。