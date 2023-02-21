包凡失联 中国部分银行评估与华兴资本业务往来风险

知情人士称，华兴资本董事会主席包凡失联的消息，让中国一些全国性商业银行作为债权行也颇感意外，中国部分银行已就此事向华兴资本进行业务问询，以评估与这家公司的业务往来风险。

据彭博社星期二（2月21日）引述知情人士报道，上海浦东发展银行、交通银行、中信银行和招商银行等债权行要求华兴资本提供有关包凡境遇的更多信息，以评估贷款及其他业务往来风险，一些银行这几天来还通过司法渠道以核实包凡的处境。

中国金融企业华兴资本是在上星期四（2月16日）证实暂时无法与包凡取得联系，导致该公司股价上星期五遭遇跳水，跌幅一度高达50%。声明说，董事会不知悉任何显示包凡失联或与集团业务、运作有关的资料。

在中国企业，“失联”一词在许多情况下可能意味着当事人正在接受调查或在协助政府的一些调查。一位熟悉此事的人士说，包凡的家人被告知他正在协助调查。

知情人士称，华兴资本与银行一直保持业务往来，上述评估并未触发银行要求华兴资本马上偿付贷款。根据最近业绩报告，截至去年6月底，华兴资本合计约23亿元（人民币，下同，约4.48亿新元）的存续贷款余额和49.7亿元的融资安排。

报道称，这一事态发展一定程度上凸显了中国商业和监管环境的不透明，即使是像国有银行这样与中国官方有着紧密联系的企业有时也会不明就里。