秦刚称中国担忧乌局势失控 促停止鼓噪“今日乌克兰 明日台湾”

中国外交部长秦刚说，中国对乌克兰冲突不断加剧甚至导致失控深感忧虑，强调中国将继续劝和促谈，也敦促有关国家停止鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”。

据中国央视新闻客户端报道，秦刚星期二（2月21日）上午在北京举行的以“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”为主题的蓝厅论坛上发表主旨演讲时，作出以上表述。

中国官方星期二发布全球安全倡议概念文件，秦刚说，文件展现了中方对维护世界和平的责任担当、对守护全球安全的坚定决心。中国将适时举办全球安全倡议高级别活动，与各方共商安全大计。

秦刚说，《全球安全倡议概念文件》列出20项重点合作方向，具有鲜明的行动导向，归纳起来，即坚定支持联合国安全治理核心作用，努力促进大国协调和良性互动；倡导大国带头讲平等合作法治，反对搞霸权霸凌霸道；积极推动对话和平解决热点问题，有效应对传统与非传统安全挑战，不断加强全球安全治理体系和能力建设。

秦刚强调，安全是世界各国的权利，不是某些国家独享的专利，更不应由个别国家说了算。任何国家，只要愿意加入全球安全倡议，中方都欢迎；只要真心维护世界和平与发展，中方都支持。

他还说，目前中国是世界上唯一一个将坚持和平发展道路载入宪法的国家，未来无论发展到什么程度，中国永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，不搞军备竞赛，始终坚持做世界和平的守护者。

秦刚指出，中国的发展离不开安全的国际环境，而没有中国的安全也就没有世界的安全。中国从未主动挑起过冲突或战争，从未侵略过别国一寸土地。但来自外部的对中国的打压遏制却不断升级，愈演愈烈，对中国的主权和安全构成严重威胁。

他说，中方坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决反对任何外部势力干涉中国内政，坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。

谈到俄乌战争，秦刚说，乌克兰危机全面升级已近一年，局势走向备受国际关注。中方对冲突不断加剧甚至导致失控深感忧虑。危机爆发以来，中国始终立足是非曲直，恪守客观公正，中国国家主席习近平提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”，为缓和局势、化解危机发挥了负责任、建设性作用。

他强调，中方将继续劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧，与国际社会一道共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全。同时，敦促有关国家立即停止拱火浇油，停止向中国甩锅推责，停止鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”。