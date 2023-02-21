美团在港招聘外卖员 数月内或可投入运营

中国大陆外卖平台美团宣布进攻香港市场后，已在香港投放招聘外卖员的广告，最快可能几个月内就能正式推出外卖服务。

据香港《星岛日报》报道，官方招聘文件显示，美团正在招募电单车车手、单车骑手及步兵三种外卖员。外卖员收入由配送服务费、活动奖励及组别额外服务费组成，其中活动奖励部分设有新人奖赏、特别节日奖赏和活跃奖等多个项目。

美团为吸引外卖员加入，还设有迎新奖赏，14天内完成目标单量，便即可获额外高达2500元（港元，约426新元）。

消息人士指出，外卖员招募是第一步重要准备工作，相信美团会于数月内正式推出外卖服务。

美团的自雇送递员计划，容许送递员自由选择送递模式，包括即时上线模式和预约时段模式。即时模式下，外卖员能够利用空余时间随时上线等候订单，也可随时下线；预约时段模式则允许送递员预约时段上线，该时段期间的订单服务费和被委派订单的机会，会比“即时上线模式”高。

美团创办人王兴在上次业绩电话会议时，曾提及进军香港。他说，香港是中国的一部分，港人与大陆人的文化、言语及饮食习惯相似，所以赴港发展是一个好的地方测试公司营运模式，而目前仍是初步试验阶段。

王兴补充道，明白陆港餐饮服务及市场推广的分别，而团队也需要时间学习营作模式，以建立公司的全球营运模式，有助美团拓展至海外市场。

报道称，香港外卖市场竞争激烈，目前主要由foodpanda及户户送（Deliveroo）营运，而Uber Eats等其他竞争者先退出香港外卖市场。