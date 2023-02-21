蔡英文见美议员代表团：台美将加强军事交流

台湾总统蔡英文接见美国议员代表团时说，台湾将加强与美国的军事联系，并与美国和其他伙伴更紧密地合作，以应对威权主义的扩张。

综合路透社、《自由时报》和中央社报道，星期天（2月19日）起抵台访问的代表团成员包括加利福尼亚州联邦众议员卡纳，得克萨斯州的共和党联邦众议员托尼·冈萨雷斯，麻萨诸塞州民主党籍联邦众议员奥金克劳斯及伊利诺伊州民主党籍联邦众议员杰克森。

卡纳和奥金克劳斯都是美国国会最新成立“美国与中国共产党战略竞争特设委员会”的成员，代表团将在台湾展开为期五天的访问。

蔡英文星期二（2月21日）在台湾总统府接见代表团时说，访宾都非常重视台美关系的发展，卡纳为了强化台美科技及经贸伙伴关系，在美国国会积极发声；冈萨雷斯在2021年底台湾面临严峻疫情挑战的时候访台，表达对台湾的支持；奥金克劳斯长期反对威权主义扩张，坚定守护民主体制，也是台湾的重要友人；杰克森是推动美国民权运动的指标性人物，刚进入国会就访问台湾，她对此表达诚挚欢迎。

蔡英文说，这几年来台湾与美国在各领域持续深化交流，包括众议员们关切科技与安全的议题，也不断提升伙伴关系，例如在台美科学及技术合作协定（STA）的架构下，建立先进半导体设计制造方面的合作计划，也在台美科技贸易暨投资架构（TTIC）之下推动5G通讯、再生能源等领域的合作。

蔡英文进一步称，面对后疫情时代的挑战，台美双方可以发挥彼此优势，一起建构更具韧性的科技产业链；在安全议题上，台湾与美国持续加强军事交流，未来台湾也会更积极与美国以及民主伙伴合作，因应威权主义扩张与气候变迁等全球挑战。

针对台美将加强哪一方面的军事交流，蔡英文没有披露更多细节。

美国议员代表团星期一早上还会见了台积电创办人张忠谋。代表硅谷的民主党人卡纳说，他来台湾是为了了解台湾在半导体产业中的角色。他说，他本人来自硅谷，非常了解美台经贸关系的重要性，希望未来持续增加在制造业、创新等方面的合作，盼造福台湾、美国，以及全世界。