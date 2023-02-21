蚂蚁集团与NBA中国建立全面战略合作伙伴关系

中国金融科技巨头蚂蚁集团将与NBA中国建立全面战略合作伙伴关系，NBA的视频内容也将首次登陆蚂蚁集团旗下的支付宝平台。

据“蚂蚁集团”微信公众号星期二（2月21日）消息，NBA中国与蚂蚁集团星期二共同宣布上述消息。蚂蚁集团称，通过本次的合作关系，双方将在支付宝端内推出NBA生活号内容矩阵，其中NBA频道已于2月15日正式上线，并通过NBA中国签约的网络达人及内容创作者开展内容二创，在支付宝连接NBA、商业合作伙伴和广大球迷社区。

NBA中国还与蚂蚁集团旗下鲸探达成合作。从去年开始，NBA就借蚂蚁集团的科技服务在中国首发新春主题数字藏品。未来，双方还将共同探索以数字藏品为起点的数实交互创新，面向球迷发行多模态数字藏品。

NBA中国总裁马晓飞说，NBA是一个乐于拥抱创新科技的职业体育联盟，与蚂蚁集团有着共同愿景，就是通过数字化服务、区块链技术以及便捷的科技手段，为球迷带来丰富优质的内容服务和消费体验。“我们希望通过本次合作，让球迷可以更便捷地体验到NBA的精彩与激情，并让更多消费者喜爱上篮球运动。”

蚂蚁集团首席技术官、支付宝（中国）网络技术有限公司董事长倪行军说，双方也会通过整个蚂蚁集团的科技与平台能力，在服务行业数字化创新模式、双边会员联合运营、数实交互创新等领域与NBA紧密合作、共同探索，为中国的NBA球迷打造一个年轻态的数字互动平台，感受数字时代体育互动的全新玩法与服务。

NBA是中国最受欢迎的国际职业体育联盟，在社交媒体平台有1亿7000万粉丝。不过，2019年10月，时任休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）在推特上发表支持香港反修例运动的帖文后，NBA与中国国家广播公司央视的合作关系破裂，NBA比赛在中国被禁播18个月，直到去年3月。