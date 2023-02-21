台民调：四成七民众对台军保卫能力没信心

台湾民意基金会最新民调显示，四成七台湾民众不相信台军方有能力保卫台湾。该基金会董事长游盈隆说，这是个严重警讯，如何提升台湾民众对台军保卫台湾能力的信心，无疑是当前最迫切的课题。

据中时新闻网报道，台湾民意基金会星期二（2月21日）召开记者会公布最新民调，针对如果明天中国大陆出兵攻台，对台军保卫台湾能力是否有信心，结果显示18.7%表示非常有信心，26.6%还算有信心，24.4%不太有信心，22.8%一点也没信心，7.6%没意见、不知道、拒答。

游盈隆指出，这透露一个重要讯息，即当大陆明天兵临城下时，台湾民众对台军有没有能力保卫台湾看法严重分歧，而且没信心者比有信心者多两个百分点。这无疑是一个严重警讯。蔡英文领导的民进党政府和台军要如何有效、且大幅提升台湾民众对其保卫台湾能力的信心，无疑是当前台湾最迫切的课题之一。

他进一步分析，从政党支持来看，民进党支持者中有七成二对台军有信心，国民党支持者中则有七成三对台军没信心，民众党支持者中也有六成一表示没有信心。台军和国民党有极深的渊源，这究竟是因为国民党比较了解台军，还是因为政治意识形态所致？如果是前者，那就是一个严重的“国家安全”问题。

从年龄层看，游盈隆指出，20岁至34岁年轻公民中，五成五对台军有信心，四成三没信心，35岁至64岁中壮年有过半数人对台军能力没信心，只有约四成表示有信心。

从长期趋势看，他说，台湾人对台军保卫台湾能力的信心始终不足，有信心者从未过半，大陆武力犯台，台湾人对台军信心若瞬及崩溃，后果将不堪设想。

至于大陆若明天出兵攻台，是否相信美国会派兵协防台湾，有15.4%非常相信，27.4%还算相信，25.6%不太相信，20.9%一点也不相信，10.8%没意见、不知道、拒答。

游盈隆说，换句话说，20岁以上台湾人中，四成三相信美国会派兵协防台湾，四成七不相信，不相信的人略多于相信的人。但与2022年3月调查时相比，不相信美军会协防台湾的人减少9.4个百分点，相信的人增加8.3个百分点，从这角度看，“疑美论”的高峰已经过去，目前正走下坡，但声音还在。

台湾民意基金会星期二也公布台湾人的政党支持倾向，26.9%支持民进党，27.1%支持国民党，12.3%支持民众党，1.1%支持时代力量，1%支持台湾基进。游盈隆对此说，国民党创下三年多来最高纪录，民进党仍在谷底徘徊，民众党写下2019年8月创党以来最大跌幅（8%），时代力量与台湾基进支持度几近归零，已处在灭顶状态。

此次调查访问期间为今年2月13日至14日两天，有效样本1072人；抽样误差在95%信心水准下、约正负2.99个百分点。