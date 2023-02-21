金门县两政团陈情诉求金门为永久非军事区

台湾金门县议会两个政团向民进党金门县党部递送倡议陈情书，表达金门民情倡议“金门永久非军事区”的诉求。

据台湾《联合报》报道，“金门县议会无党籍联盟”成员洪鸿斌、张云量、杨育菡，以及“金门县议会跨党派问政联盟”成员陈泱瑚、陈锦伟，星期二（2月21日）早上到民进党金门县党部，将倡议陈情书递交同时也是县议会跨党派问政联盟成员的蔡其雍。

金门县议员陈泱湖说，两政团成立那天即提出四大宣言，其中倡议“金门永久非军事区”的倡议陈情书提交民进党部后，要向台湾总统蔡英文、行政院长陈建仁、民进党主席赖清德表达金门乡亲的诉求及声音，希望中央能听到，并实现金门乡亲的愿望，让两岸永久保持沟通跟相处。

倡议陈情书有三封，分别要交给蔡英文、陈建仁及赖清德。倡议书指出，俄乌战争让乌克兰生灵涂炭、山河变色，而过去金门许多战役也让金门身上烙下了厚重的疮疤，因此更重视和平的珍贵；金门人渴望和平、更珍惜和平，台、澎、金、马的同胞更不愿意看到台海战争的历史重演。

倡议书说，如何避战？不挑衅，有智慧的选择一条走向和平的道路，是两岸领导人对历史的承担与责任；基于创造更和平、更安定的政治条件，反映民情，倡议书呼吁并恳请蔡英文共同推动将金、马两县划为非军事区，建成和平特区，并以开放“小三通”的前瞻宏观格局，胆子大一点、步伐快一点，“开放金门”、“授权金门”、“重新定位金门”，金门才能有更大的发展格局。

倡议书最后还提到，应该掌握两岸开放交流的历史契机，放下意识型态，让金门联结与厦门、海西发展的机会，推动金厦跨海大桥兴建，建构金厦生活圈，创造共荣发展，为两岸永远和平，催化扮演正能量的作用。

蔡其雍收下陈情书后说，不管是党团、政团或金门乡亲的意见，党部态度就是将地方民意心声转交中央，基本上也乐于将地区民情做转达，会透过专人或者邮寄，把陈情书交给蔡英文、陈建仁及赖清德。