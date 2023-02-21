台北市副秘书长接任市府发言人：团队无内乱

台北市政府前发言人罗旺哲以健康因素为由闪辞获准，但外界质疑罗旺哲离职与台北市政府高层内斗架空其发言权有关。接替罗旺哲担任市府新发言人的台北市副秘书长王秋冬回应称，市府团队非常团结，没有内斗问题。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，罗旺哲星期一（2月20日）突以健康因素请辞，获得台北市长蒋万安准辞，由副秘书长王秋冬兼任发言人。

罗旺哲为媒体人出身，在担任记者时与蒋万安相识、两人交情深厚，蒋万安当选后即主动延揽入小内阁，未料任期不足两个月就三度向蒋万安请辞。罗旺哲星期一受访时证实，上周便已向蒋万安请辞，但蒋万安以台湾灯会、二二八纪念日即将到来为由慰留。随台湾灯会落幕，罗旺哲认为阶段性任务已完成，星期一中午第三度向蒋万安请辞，蒋万安虽仍表达不舍，但无法再慰留才准辞。

罗旺哲指出，因上任后每天早出晚归，身体欠佳，才会在此时请辞，希望能回家调养，而相关发言工作已陆续移交其馀副发言人等，并意有所指称“希望我的离开能让市府团队更好运作”。

据了解，罗旺哲因各项发言工作、对外新闻稿都受市府高层“决策小圈圈”把持，致使工作处处受掣肘，身心俱疲下才在就职两个月内请辞。

国民党议员詹为元说，做为台北市府化妆师的发言人突然离职，对才刚上任即流失人才的蒋万安是一大伤害。国民党议员游淑慧也担心，发言人做为蒋万安最亲近人才，若连此磨合都出问题，未来指挥市政恐出状况。

蒋万安星期二（2月21日）上午主持市政会议后被媒体堵问罗旺哲请辞一事，仅说谢谢旺哲在担任发言人期间协助市府团队，“这段期间，他非常认真，也非常努力，我们都非常谢谢”。在被追问市府是否有内斗，蒋万安仅快步离去。

紧急衔命救火的新任发言人王秋冬否认市府团队高层内斗，强调市府运作机制一切正常，并无内乱问题，整个团队都团结为市民服务迈进。

王秋冬透露，罗旺哲几次因身体因素向市长请辞，市长未准，直到昨天（20日）市长准辞后，才紧急希望由他接任发言人工作，昨天下午才被告知此事，但之前就在市府内参与相关运作，熟悉整体状况，将以如实传达市府工作情形给台北市民为最高原则。

至于是否也担心遭架空，王秋冬说，台北市府发言人机制运作顺畅，但基于不断求新精神，将更加精进制度，且台北市府每名成员都有机会向民众说明市府相关政策，因此发言人只是统称。台北市府各局处首长都可以是发言人，共同将市府所做的事、对民众有利的事告知市民，因此发言工作不会有权力问题，大家都是为同一目标前进。