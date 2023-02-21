中共政治局决定2月26日至28日召开二中全会

中共政治局星期二（2月21日）召开会议，决定今年2月26日至28日在北京召开中共第二十届中央委员会第二次全体会议。

据新华社报道，中共总书记习近平主持会议，会议讨论了中共政治局向中央委员会作的工作报告。

会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届二中全会审议。

会议指出，中共十八大以来，中共中央全面深化党和国家机构改革，机构职能实现系统性、整体性重构。中共二十大对深化机构改革作出重要部署，要统筹中共中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央和地方，深化重点领域机构改革，推动中共对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。

会议讨论了向第十四届全国人民代表大会第一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选和向政协第十四届全国委员会第一次会议推荐的全国政协领导人员建议人选。

会议确定将以上内容作为二十届二中全会的议题。

会议讨论了国务院拟提请第十四届全国人大第一次会议审议的《政府工作报告》稿。

会议认为，过去一年胜利召开中共二十大，以习近平为核心的中共中央全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，加大宏观调控力度，经济社会大局保持稳定。

会议强调，今年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，做好政府工作，要全面贯彻落实二十大精神，按照中央经济工作会议部署，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定。

会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发展方式绿色转型，保障基本民生和发展社会事业，努力完成今年经济社会发展目标任务。

会议还研究了其他事项。