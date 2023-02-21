中国结束清零经济反弹落空 外资减持中国股票

随着海外投资者对中国经济重新开放的希望，逐渐转变成对中国货物运输量下降和房屋、汽车市场低迷的担忧，海外投资者已减少购买中国的股票。

据日经亚洲星期一（2月20日）报道，在截至1月底的三个月内，被广泛跟踪的沪深300股票指数跃升了18.47%，但2月至今已下滑2.94%，且外国投资者通过沪港通交易链接购买中国股票的速度也明显放缓。

根据数据提供商万得（Wind）公布的金融数据，2月至今，外国投资者通过沪港通购买166亿元（人民币，下同，约32.33亿新元）的中国股票，这与与1月同期的891亿元和1月全月创纪录的1412亿元相比大幅度下跌。在2月份13个交易日中，就有六天录得外国投资量为净负值，而1月只有一天是净流出。

瑞士私人银行瑞联（UBP）高级亚洲经济学家卡萨诺瓦（Carlos Casanova）认为，上述数据显示中国解封后最初的投资狂热基本上已经过去。

报道称，沪深300指数从2022年10月底的3508.7的低点强劲反弹，更多的是在北京12月7日取消“清零”严厉防疫封控政策后暴涨起来的。

然而，即便是在这期间，许多外国投资者的投资意愿也没那么高。花旗投资研究首席全球股票策略师巴克兰德（Robert Buckland）今年1月在新加坡的一个线上讨论会上说，中国市场有可能从“完全不可投资”转向“问题资产级别”。

类似的担忧近期也因一系列因素而加深，包括中国房地产市场、港口、电动车制造商低迷的销售数据，美国提升利率，以及美国击落侵入美国领空的中国高空侦察气球后引发的地缘政治紧张升级等。

报道指出，中国国营房企保利发展、华润置地今年1月份只录得营收年增长4%；多数私人开发商这期间也都录得双位数的下跌，其中上海的旭辉控股的销售额暴跌41%、上海的中骏集团控股下滑39%、广州富力地产更是惨跌了71%。

另一方面，中国政府逐步停止对购买电动车及传统油车的奖励后，今年1月中国汽车销售也遭受重创。今年1月，比亚迪是唯一通报销售有逐年增长的上市公司，上汽集团、广汽集团、东风汽车、长城汽车及吉利汽车的整体及电动车销售都出现双位数的跌幅。

中国取消防疫封控带动了民众旅行潮，但中国货物运输市场仍疲软。招商港口今年1月的国内港口货物吞吐量比去年同期增长了31%，但中远海运港口则下跌了12%，广州港和宁波舟山港则分别下降了10%和3%。

瑞士私人银行瑞联（UBP）高级亚洲经济学家查尔斯·卡萨诺瓦预测，外国投资者可能会观望，直到北京今年3月制定出经济增长目标为止。尽管他对中国GDP增长将受消费提升所促进保持乐观，但也警告，今年3至4月中国会出现市场大幅动荡，因为公司将报告受疫情封控影响的第四季度的营收。