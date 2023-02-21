台湾冠病疫苗接种常态化 拟每年一剂

台湾中央流行疫情指挥中心说，全台冠病疫苗接种将走常态化路线，拟每年施打一剂。

据台湾《联合报》报道，指挥中心指挥官王必胜日前说，未来冠病疫苗会像每年10月、11月施打流感疫苗一样，出台催打措施，预计本星期四（2月23日）在记者会说明。

台湾卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）星期一（2月20日）下午开会，初步讨论接下来规划中长程每年一般族群一年一剂、高风险族群一年两剂；但三、四月将和地方政府合办“疫苗加一”的动员活动。

指挥中心发言人罗一钧说，冠病疫苗将比照流感疫苗，一般族群一年一剂、高风险族群一年两剂，不论何时接种，只要与前一剂间隔六个月即可接种。

不过，为了连接疫情解封、回归正常生活，指挥中心拟于三、四月和地方政府合作“疫苗加一”的动员活动，只要三个月内未接种过疫苗或未确诊，都可以在此活动接种一剂冠病疫苗。

活动方向正在规划中，拟以大型接种站、造册或到宅接种等方式进行。至于基础剂或是追加剂接种的剂型、品牌等也正在规划中，最快将于星期四记者会时宣布。

罗一钧说，目前疫苗剩余剂量包括莫德纳单价疫苗12.8万剂、BNT 246.7万剂、诺瓦瓦克斯（Novavax）19.9万剂、BA.1次世代疫苗89.8万剂、BA.5次世代疫苗93.1万剂。