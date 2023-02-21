港民调：21.5%港人认为现在是合适买楼时机

香港最新民调显示，有21.5%的受访者认为目前是买楼的合适时机，比去年上升了5.6个百分点，认为楼价水平过高的比例也有所下降。

据香港中通社报道，香港中文大学亚太研究所最新民调显示，觉得现在不是买房的合适时机的香港市民有56.1%，比去年的调查下降了4.1个百分点。

调查显示，54.9%的受访者认为，香港家庭在房屋方面的支出，包括供楼费用、租金、差饷、管理费、维修费等的负担颇重或非常重。与去年的同类调查相比，觉得颇重或非常重的受访者比例，分别上升了4.9和3.3个百分点。

调查也发现，75.8%的受访者认为目前香港住宅楼价水平过高，14.4%觉得合适，只有1.8%认为过低。和去年的调查比较，觉得楼价水平过高的受访者比例，下降了6.6个百分点。

至于未来一年住宅楼价走势的预测，35.8%的受访者预计楼价将会和现在差不多，认为会下跌的有30.8%，预计上升的则有22.7%。预计楼价将下跌的受访者中，36.6%认为楼价将下降半成至少于一成，另有20.9%认为可能下降一成至少于两成。

此外，调查还发现，80.2%受访者认为拥有自置物业颇重要或非常重要，只有14.9%受访者表示不太重要或非常不重要。