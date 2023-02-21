蔡英文存款额近6000万新台币 赖清德背负逾千万房贷

台湾总统蔡英文这次申报的存款额较上次增加近400万新台币（下同，约17万5831新元），达5944万余新台币。副总统赖清德则背负逾千万新台币房贷。

据台湾《联合报》报道，台湾监察院星期二（2月21日）发布最新一期廉政专刊，总统蔡英文的存款为5944万余新台币，较上次申报的5564万余新台币，增加了379万余新台币。副总统赖清德存款250万余新台币，目前仍背负1507万4935余新台币的房屋贷款，房贷金额较上次申报已减少173万余新台币。

蔡英文这次申报内容与过去差别不大，持有不动产均无变动，共申报了13笔土地，其中四笔信托，分别位于台北市松山区宝清段两笔、台北市大安区大安段一笔、新北市永和区四维段一笔。未信托的九笔土地中，分别位于台北市中山区两笔、台北市文山区三笔、台北市内湖区一笔、台北市士林区一笔、新北市板桥区两笔，均注明“因继承取得之公同共有土地持分，係信托业承受有困难之不动产而得免予信托”。

根据申报资料显示，蔡英文存款达5944万余新台币，较上回申报增加379万余新台币；有价证券413万余新台币，为中正企业公司股票，持股数约41万，均与上次申报的细目相同。

副总统赖清德申报存款250万余新台币，与上次申报的152万余新台币相比，增加98万余新台币，申报土地、建物各一笔，皆在台南市安平区，且因购置台南安平房产，仍背负1507万余新台币房贷。

根据申报资料显示，赖清德夫妇偏好储蓄型保单，共申报10笔储蓄型保单，累积已缴保险费折合总金额为2709万余新台币，另有一辆买了17年的丰田汽车。