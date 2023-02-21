中国称王毅访俄为世界和平发挥积极作用

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅预计星期二（2月21日）将抵达俄罗斯进行访问，中国外交部称，王毅访俄将为世界和平发挥积极作用。

中国外交部发言人汪文斌星期二在例行新闻发布会上说，中国希望以王毅访问俄罗斯为契机，同俄罗斯一道推动双边关系继续沿着两国元首确定的方向稳步前进，维护双方的正当权益，为世界和平发挥积极作用。

汪文斌说，中国官方会及时发布有关消息。

王毅预计星期二抵达俄罗斯，并可能与俄罗斯总统普京会面。王毅此行被西方国家视为中国对俄罗斯入侵乌克兰的支持。美国国务卿布林肯日前还警告，中国如果向俄罗斯提供致命性支援，将面临后果。

对此，汪文斌说，美方是乌克兰战场的最大武器提供者，美国星期一还宣布再向乌克兰提供5亿美元（约6.69亿新元）的军事援助，美国现在却“不断散布中方提供武器的虚假信息，居心何在？”

汪文斌批评美国说要维护和平，实际上却大发战争财，美国的军工企业从乌克兰战场赚得盆满钵满。“事实早已撕下了美国和平捍卫者的假面具，暴露了其唯恐天下不乱的真面目。”

汪文斌重申，中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，是两个独立国家主权范围之内的事情。中俄两国从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。汪文斌敦促美国切实反思自身所作所为，停止再做拱火浇油、趁火打劫、趁机牟利的事情，和中方一样，真正致力于劝和促谈。

针对美国总统拜登星期一突访乌克兰，并会见乌克兰总统泽连斯基，汪文斌敦促各方尤其是大国应采取负责任的态度，为劝和促谈创造条件，多做有利于政治解决的事，而不应火上浇油，更不能趁机牟利。