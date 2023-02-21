海南环岛旅游公路今年启动建设10个重点驿站

中国海南省将在今年全面启动建设环岛旅游公路10个重点驿站。

据中国新闻网报道，海南省委宣传部星期二（2月21日）在海口市国家帆船基地公共码头举行全力推进海南旅游业高质量发展专场新闻发布会，海南省商务厅副厅长岳阳在会上说，2023年，海南环岛旅游公路新一批10个重点驿站建设将全面启动。

海南环岛旅游公路是体现海南地理特征和自然文化特色的风景旅游道，海南省委、省政府将其作为促进海南全域旅游发展、推进国际旅游岛建设、构建国际旅游消费中心的重要抓手。项目规划公路主线全长988.2公里，串联12个沿海市县，公路沿线规划40个展现当地自然和人文特色的驿站。

岳阳介绍，驿站项目以国际竞赛等方式开展规划设计工作；鼓励引入社会资本，吸引央企、国企、外企、民企共同参与驿站投资建设；建立公路和驿站一体化管理机制，统一项目标识和服务标准进行运营管理。“我们诚邀国内外企业参与环岛旅游公路驿站项目，共同助力海南国际旅游消费中心建设。”

据悉，2022年初，海南环岛旅游公路首批八个重点驿站启动土地收储、规划设计、驿站招商等前期工作；同年12月，四个首批示范驿站开工建设。

万宁市日月湾的“日月逐浪”驿站将建设中国国内最大、海南首个人工造浪池，打造冲浪爱好者天堂。乐东县莺歌海镇的“莺歌唱晚”驿站将打造盐文化、盐田景观及日落风光体验地。儋州市峨蔓镇的“火山海岸”驿站将打造火山地质探险研学胜地。儋州市光村镇的“夕照儋耳”驿站将围绕亲海体验、摩旅运动、海洋疗法营造独特海滨度假体验。

按计划，海南环岛旅游公路将于2023年6月30日实现道路通车，12月31日全线通车。