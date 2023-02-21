中通快递回应六旬分拣工在岗位猝死：正与家属协商

中国物流快递公司中通快递星期二（2月21日）回应公司一名六旬分拣工凌晨在岗位猝死的消息时称，正与其家属速协商。

据中新经纬报道，60岁中通快递分拣工凌晨在岗位猝死的话题星期二登上微博热搜。中通对此事回应称，正与家属协商。

中通说，对于网点员工的意外离世，深感痛心。目前，警方已经介入处理，中通浙江省管理中心高度重视，成立工作小组，会以合法合理为基础，与家属协商相关善后事宜。

报道称，孙先生60岁的大伯在浙江宁波中通快递分拣中心工作，上星期三（2月15日）凌晨3时50分左右，因心脏骤停猝死在岗位。

孙先生称，和宁波中通公司沟通此事，但只有法务、人事和组长来谈，迟迟未给处理方案，后中通方面称愿意赔付意外保险金额，额外给丧葬费和人道主义费用。家属并未接受此方案，表示希望按照工亡流程处理。目前离世员工还在殡仪馆。

中新经纬报道称，近年来，中国相关部门、各省市多次发文，强调保障快递员权益。2021年，中国交通运输部、国家邮政局等部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，明确了到“十四五”末期要实现的主要目标，即快递员群体合法权益保障的相关制度机制基本健全，快递员群体薪资待遇更趋合理，社保权益得以维护等。

《意见》也提出了利益分配、劳动报酬、社会保险、作业环境、企业主责、规范管理、网络稳定、职业发展等八项任务措施，初步明确了做好快递员权益保障工作的路径。